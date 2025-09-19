Beşiktaş'a İzmir'de Soğuk Duş! Bir Gol Daha Geldi
Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. İşte detaylar...
Süper Lig’in 6. Hafta açılış maçında Beşiktaş Göztepe’ye konuk oluyor. Karşılaşma Göz
Siyah-beyazlı ekibin ilk 11’i belli oldu. İşte maça çıkacak kadrolar:
BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.
GÖZTEPE: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, Janderson.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
1' Göztepeli futbolcuların vuruşu ile maç başladı.
4' Göztepe'nin kullandığı taç organizasyonunda Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Juan altıpasta golü attı.
19' Göztepe, Rhaldney ile bulduğu golle Beşiktaş karşısında skoru 2-0'a getirdi.
36' David Jurasek'in ortasında Tammy Abraham, müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi.
45' İlk yarının son bölümünde 3 dakika ilave edildi.
