Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı yeni sezona 3 yeni transferle girdi. Sarı-kırmızılılardan ilk açıklama geldi. İşte transfer haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Galatasaray'da Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı! Hayırlı Uğurlu Olsun
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2025 - 2026 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Michael Wright, Stephen Maar ve Thomas Jaeschke ile yapılan yeni sözleşmelerin imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirildi.

GALATASARAY’DAN PEŞ PEŞE İMZALAR

Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban ve Takım Menajeri Mehmetcan Şamlı katıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, törende yaptığı açıklamada Galatasaray voleybol şubesinin büyük hedeflerine dikkat çekti:

“Geçen yıl erkek takımımız tarih yazdı. Bu sezon dünya yıldızlarıyla çok daha güçlü bir kadro kurduk. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz. Türkiye Ligi’nde geçen sezon ucundan kaçırdığımız şampiyonluğu bu yıl resmiyete dökmek istiyoruz.”

Galatasaray'da Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı! Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim : 1

YILDIZLARDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yeni sezon öncesi Galatasaray formasını giyecek üç yıldız oyuncu da duygularını paylaştı:

Thomas Jaeschke: Ocak ayında başlayan görüşmelerin ardından burada olmak çok tutku verici. Takım çok pozitif, adım adım ilerleyeceğiz.

Stephen Maar: Türkiye Ligi’ni uzun süredir takip ediyordum. Şampiyonlar Ligi için kurulan bu güçlü takımda yer almak büyük mutluluk.

Michael Wright: Almanya’dan sonra Galatasaray gibi profesyonel bir kulüpte olmak harika. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmak heyecan verici.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
