5-1'lik Tarihi Mağlubiyet Sonrası Okan Buruk’tan Flaş Açıklama! Bakın Yenilginin Faturasını Kime Kesti

Süper Lig’de başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Galatasaray, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Alınan tarihi yenilgi hem Avrupa basınında hem de Türk basınında büyük yankı bulurken Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’tan flaş bir açıklama geldi. Faturayı ona kesti! İşte Okan Buruk’un dikkat çeken açıklamaları…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray’da tartışmalar sürüyor. Özellikle Barış Alper Yılmaz’ın performansı tartışma konusu olurken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk’tan flaş bir açıklama geldi. Buruk, hakem Marco Guida'yı eleştirdi…

AVRUPA’DA KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray’da deprem üstüne deprem yaşanıyor. Alınan tarihi yenilgi sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, İtalyan hakem Marco Guida’yı sert sözlerle eleştirdi.

OKAN BURUK’TAN MAÇIN HAKEMİNE SERT SÖZLER

Maçın hakemi Marco Guida’yı sert sözlerle eleştiren Okan Buruk, "Hakemi hiç beğenmedim. Küçük fauller ve kötü kararlarla oyunu sürekli durdurdu. İtalyan futbolu sert ve mücadelecidir, Şampiyonlar Ligi'nde kolay fauller çalınmaz. Ama hakem sürekli düdük çalarak oyunun akışını bozdu." açıklamasında bulundu.

‘DÜDÜK ÇALARAK POZİSYONLARIMIZI ENGELLEDİ’

Tecrübeli çalıştırıcı, hakemin kararlarının skoru etkilediğini savunarak, "Hakem faul vererek 2-0 olacak pozisyonumuzu engelledi. O golü bulabilsek maç farklı bir noktaya gidebilirdi. Çok net pozisyonlar da kaçırdık ama olmadı. Kötü bir mağlubiyet aldık." dedi.

