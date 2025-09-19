5-1'lik Tarihi Mağlubiyet Sonrası Okan Buruk’tan Flaş Açıklama! Bakın Yenilginin Faturasını Kime Kesti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray’da tartışmalar sürüyor. Özellikle Barış Alper Yılmaz’ın performansı tartışma konusu olurken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk’tan flaş bir açıklama geldi. Buruk, hakem Marco Guida'yı eleştirdi…

AVRUPA’DA KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray’da deprem üstüne deprem yaşanıyor. Alınan tarihi yenilgi sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, İtalyan hakem Marco Guida’yı sert sözlerle eleştirdi.

OKAN BURUK’TAN MAÇIN HAKEMİNE SERT SÖZLER

Maçın hakemi Marco Guida’yı sert sözlerle eleştiren Okan Buruk, "Hakemi hiç beğenmedim. Küçük fauller ve kötü kararlarla oyunu sürekli durdurdu. İtalyan futbolu sert ve mücadelecidir, Şampiyonlar Ligi'nde kolay fauller çalınmaz. Ama hakem sürekli düdük çalarak oyunun akışını bozdu." açıklamasında bulundu.

Marco Guida

‘DÜDÜK ÇALARAK POZİSYONLARIMIZI ENGELLEDİ’

Tecrübeli çalıştırıcı, hakemin kararlarının skoru etkilediğini savunarak, "Hakem faul vererek 2-0 olacak pozisyonumuzu engelledi. O golü bulabilsek maç farklı bir noktaya gidebilirdi. Çok net pozisyonlar da kaçırdık ama olmadı. Kötü bir mağlubiyet aldık." dedi.

