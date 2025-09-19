Ve Beklenen Sonunda Oldu! Milyonlarca Kişiyi Ekrana Kilitleyecek: İşte Fatih Terim’in Yeni İşi…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk futboluna ismini altın harflerle yazdıran Fatih Terim, uzun süredir teknik direktörlük kariyerine devam etmiyor. Son olarak deneyimli teknik isim, Yunanistan'da Panathinaikos ve Suudi Arabistan'da Al-Shabab takımlarında görev yapmıştı. Gelen son dakika bilgisi ise milyonlarca Türk futbolseveri sevince boğdu.

VE BEKLENEN HABER SONUNDA GELDİ

Son dönemde Terim'in ismi Çekya Milli Takımı ile anılmış, federasyonun aday listesinde yer aldığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar gerçekleşmedi ve Terim'in yeni adresi farklı oldu. Türk futbol seveler bu haberle bayram edecek.

MİLYONLARCA KİŞİYİ EKRANA KİLİTLEYECEK! İŞTE FATİH TERİM’İN YENİ İŞİ

Fatih Terim futbol sahnesine bu kez yorumcu olarak geri dönüyor. Tecrübeli hoca, bir sosyal medya platformunda yorumculuk yapacak.

Gelen bu haber milyonlarca taraftarı heyecana boğmuş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi