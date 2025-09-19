Ali Koç Dondu Kaldı! Konuşurken Ezan Başlayınca Olanlar Oldu: Sonrasında Söylediği Şey Daha Bomba
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ziyareti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. En dikkat çeken yer ise Koç’un ezan okunurken donup kalması oldu. Ezan okunurken gökyüzüne dakikalarca bakarken Fenerbahçe Başkanı Koç, ''Ezan okunuyor. Zamanlama iyi oldu. Duaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Biraz bekleyelim.'' dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yine yaptı yapacağını. Riva’ya giden ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu ile görüşen Başkan Koç, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. O anda ezanın okunmasıyla bomba patladı.
ALİ KOÇ EZAN OKUNMASIYLA DONDU KALDI
Konuşmaya başladığı anda ezanın okunmasıyla duraksayan Ali Koç, ''Ezan okunuyor. Zamanlama iyi oldu. Duaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Biraz bekleyelim.'' sözüyle herkesi şaşkına çevirdi.
SOSYAL MEDYA BU KAREYLE YIKILDI
Ali Koç'un bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Ali Koç'un bu söylemlerini binlerce kez paylaştı. Sosyal medyada birçok kullanıcı yorum üstüne yorum yağdırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: