Ali Koç Dondu Kaldı! Konuşurken Ezan Başlayınca Olanlar Oldu: Sonrasında Söylediği Şey Daha Bomba

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yine yaptı yapacağını. Riva’ya giden ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu ile görüşen Başkan Koç, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. O anda ezanın okunmasıyla bomba patladı.

ALİ KOÇ EZAN OKUNMASIYLA DONDU KALDI

Konuşmaya başladığı anda ezanın okunmasıyla duraksayan Ali Koç, ''Ezan okunuyor. Zamanlama iyi oldu. Duaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Biraz bekleyelim.'' sözüyle herkesi şaşkına çevirdi.

Ali Koç'un donup kaldığı anlar

SOSYAL MEDYA BU KAREYLE YIKILDI

Ali Koç'un bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Ali Koç'un bu söylemlerini binlerce kez paylaştı. Sosyal medyada birçok kullanıcı yorum üstüne yorum yağdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi