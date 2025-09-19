Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Disiplinlik' Oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-2'lik Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamaların ardıdan PFDK'ya sevk edildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Disiplinlik' Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Ali Koç’un futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

PFDK’ya sevkler şöyle gerçekleşti:

"1- Fenerbahçe Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Fatih Karagümrük Kulübü'nün 17.09.2025 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Ali Koç'tan TFF Ziyareti Sonrası Zehir Zemberek Sözler: 'Hangi Takımı Tuttuğu Belli Bir Hakem...'Ali Koç'tan TFF Ziyareti Sonrası Zehir Zemberek Sözler: 'Hangi Takımı Tuttuğu Belli Bir Hakem...'Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç
Son Güncelleme:
İstanbul’a Saat ve Tarih Verildi! Aylardır Beklenen An Geldi Çattı: Bir Anda Bastıracak, Tüm Bölgeyi Etkisi Altına Alacak Bir Anda Bastıracak, Tüm Bölgeyi Etkisi Altına Alacak
Son Dakikadaki Hatası Fenerbahçe'yi Yakmıştı İrfan Can Özür Diledi İrfan Can Özür Diledi
Frankfurt'tan Galatasaray Maçı Öncesi Skandal karar! Kimse Bunu Beklemiyordu Kritik Maç Öncesi Skandal Karar
CHP Lideri Özel'den 'Kent Uzlaşısı' Davasına Tepki: 'Bir Yandan 'Barış' Deyip...' Özel'den 'Kent Uzlaşısı' Davası Kararlarına Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Ülkeler Kabul Etti Ama... Gazze'de Ateşkes Tasarına ABD Vetosu Tüm Ülkeler Kabul Etti Ama... Gazze'de Ateşkes Tasarına ABD Vetosu
Son Dakikadaki Hatası Fenerbahçe'yi Yakmıştı İrfan Can Özür Diledi İrfan Can Özür Diledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Disiplinlik' Oldu Ali Koç 'Disiplinlik' Oldu
Alanya'da Korkutan Orman Yangını Alanya'da Korkutan Orman Yangını
Japonya Prensesi Şanlıurfa'da Japonya Prensesi Şanlıurfa'da