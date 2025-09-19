Son Dakikadaki Hatası Fenerbahçe'yi Yakmıştı İrfan Can Özür Diledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın son dakikalarında yediği hatalı golle taraftarın tepkisini toplaya kaleci İrfan Can Eğribayat, özür açıklaması yayımladı.

Her zaman en iyisini vermek isterken önceki gün oynanan maçta Fenerbahçe camiasını üzdüğünü belirterek sözlerine başlayan İrfan Can "Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum. Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm.

Fenerbahçe’de olduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden oynamadığı zaman kulübeden destek veren bir sporcu oldum. Bu böyle de devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, birlikte daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

