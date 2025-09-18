Almanya'da Kabus Gibi Gece: Galatasaray Devler Ligi'nde Farklı Yenildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Frankfurt'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrılarak, kabus gibi bir gece yaşadı.

İLK 11'LER

Dev karşılaşma öncesinde takımların ilk 11'leri belli oldu. İşte ekiplerin sahaya çıkacağı kadrolar...

Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkardt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

1' Maçta ilk düdük geldi.

3’ Eintracht Frankfurt etkili geldi... Sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Ansgar Knauff uzaktan denedi, köşeye sert şutu son anda kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

8' GOOOOL: Galatasaray, Yunus Akgün'ün düzgün vuruşuyla Frankfurt karşısında 1-0 öne geçti.

22’ Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı... Barış Alper Yılmaz ceza sahası sağ çaprazdan kaleyi yokladı, sert şutu kaleci çıkardı.

GOL: Maça denge geldi... Frankfurt 1-1 Galatasaray

GOL: Frankfurt, ilk yarının uzatma dakikalarında bir gol daha buldu. Almanya temsilcisi karşılaşmada 2-1 öne geçti.

45+5 GOL: Galatasaray, ilk yarının uzatmalarında yıkıldı. Frankfurt, 3-1 öne geçti.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

GOL: Frankfurt, 65'inci dakikada bir gol daha buldu. Frankfurt 1-4 Galatasaray.

GOL: Frankfurt, skoru Knauff'un golüyle 5-1'e getirdi.

Karşılaşma, Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray, bu skorla, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kabus gibi bir başlangıç yapmış oldu.

Kaynak: AA