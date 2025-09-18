Ali Koç'tan TFF Ziyareti Zehir Zemberek Sözler: 'Hangi Takımı Tuttuğu Belli Bir Hakem...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Maç skoruna göre TFF'ye gelip, yangın çıkartan, bas bas bağıran bir kulüp değiliz! Dünkü maçtan sonra geldik, çünkü bize karşı seçim öncesi net bir operasyon yapıldı.

Manuel bir atama ve Fenerbahçe ile derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi... Bir süre önce soyadını değiştiren ve tutuğu takım belli olan VAR hakemi! Seçim öncesi bu bir operasyondur.

Bu iki hakemin seçimlere iki gün kala atanmasının ne derece sıkıntı olacağını en iyi MHK bilir! Talimat bile verilse, bu hakem atamalarına engel olunması gerekirdi! Talimat verilmedi ama bu atamalar olmamalıydı.

TFF Başkanı'nın niyeti yeterli değil! Kendisine de söyledim! Ekibin güvenli olmadığını elimdeki belgelerle kendisine aktardım! Üzülerek görüyorum, bu konu ciddiyetle ele alınmıyor.

YAŞAR KEMAL UĞURLU HAKKINDAKİ İDDİALAR

Ferhat Gündoğdu 6 Süper Lig maçı yönetmiş. VAR'ın başındaki Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik performansı soru işareti. Casinoya gitmek suç değil ama kendisinden savunma istenince, savunma yapmadan emekli oldu. Sonrasında VAR Direktör Yardımcısı oldu.

Aslında VAR'ın başında ama yabancı olarak başında birilerinin olduğunu söylediler. Kendisi dil bilmiyor, FIFA Online Dil Sınavı'nı birinden yardımla geçti. Koşu sınavlarını geçemediği içi bir sezon rapor aldı. İki kere koşu testini geçemedi, klasmanı düşecekken başvurdu ve VAR hakemi oldu. Sonra kumar olayından sonra VAR'ın başına geçti.

Geçen sene basit fauller için eğitim yapılıyor. Bir Süper Lig maçından görüntüler alınıyor. 25 Ocak 2025'te oynanan bir maç...

MHK Başkanı eğitim öncesi sunuma bakıyor ve 3-4 pozisyonu çıkartıyor. Bunların hepsinin anlattık. Doğru mu, değil mi? İncelesinler ve dönsünler. TFF'nin ağır topları uzun süredir Fenerbahçe'nin seçimi üzerinde konuşuyor. 'Aziz Yıldırım gelse ne olur, nasıl ulaşırız' deniyor. Bunlar tespitli.

'HAKEMLİK MÜESSESESİ KELLE ALACAK ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR'

"Sokaksa sokak, sosyal medya ise sosyal medya... Sonuna kadar hakkımızı arayacağız! Seçim olmasa yürüyüş yapacaktık. TFF Başkanı ve Başkan Vekili bizi dinledi. Onları bir iki gün bekleyeceğiz. Maçtan sonra hakemlerin konuşulmadığı bir Türk futbolu istiyoruz. Kelle almaya gelmedik ama hakemlik müessesi, kelle alacak şekilde yürütülmektedir. Hazirandan beri MHK'nın başındaki kişiler ve ağır topları Fenerbahçe seçimi hakkında muhabbetler ediyor. Ali Koç giderse ne olur, Aziz Yıldırım gelirse ne olur... Bunlar şahitli konuşmalar. Bunların hepsini çıkaracağız.

Hakem İşleri Koordinatörü, faal hakem olarak devam ediyor. Bunun da bu şekilde olmasını size bırakıyorum. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, belki de yeni bir yapı inşa ediliyor. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız."