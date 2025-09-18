Hakem Kararları Gündeme Oturmuştu: Fenerbahçe-Alanyaspor Maçının VAR Kayıtları Açıklandı

Tartışmalı Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlarda, son dakikada yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonlarına yer verilmedi.

Süper Lig’in 1. Hafta erteleme maçında Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması 2-2 sona ermesinin ardından hakem Cihan Aydın ve VAR’ın kararları gündeme oturdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olay yaratan maçın VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda, son dakikada yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonlarına yer verilmedi.

Fenerbahçe’nin 53’üncü dakikada kazandığı penaltıya ilişkin yayınlanan VAR kayıtları şöyle:

VAR: Hocam, potansiyel kırmızı kart incelemesi öneriyorum.

HAKEM (Cihan Aydın): Okey.

VAR: Buradan zoom

OPERATÖR: Zoomlu mu?

HAKEM: Başka açın var mı hocam? 8 numara. Tam temas halinde durdurur musun? Ekstra movement da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum kart yok.

VAR: Anlaşıldı hocam.

Kaynak: Haber Merkezi

