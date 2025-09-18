Frankfurt'tan Galatasaray Maçı Öncesi Skandal karar! Kimse Bunu Beklemiyordu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta maçında Galatasaray, bu akşam deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi ekibin aldığı karar pes dedirtti. Sarı-kırmızılı ekibe izin vermeyip veto ettiler. Teknik direktör Okan Buruk ne yapacağını şaşırdı.

Son Güncelleme:
Frankfurt'tan Galatasaray Maçı Öncesi Skandal karar! Kimse Bunu Beklemiyordu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, Almanya'da karşı karşıya gelecek. Kritik maça saatler kala Alman devinden flaş bir karar alındı.

ALMAN DEVİNDEN SKANDAL KARAR

Zorlu maç öncesi Galatasaray'a Alman ekibinden kötü bir haber geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın maç için yaptığı 20 kişilik delegasyon başvurusu, Eintracht Frankfurt tarafından reddedildi. Alman kulübünün sadece 10 kişilik teknik ekip kontenjanına izin verdiği belirtildi.

İZİN VERMEDİLER! YÖNETİM ŞAŞTI KALDI

Bu kararın ardından Galatasaray'ın analiz ekibi, fizyoterapistleri, ikinci kulüp doktoru ve iletişim biriminin karşılaşmada yedek kulübesi arkasında yer alamayacağı ve maçı 90 dakika boyunca soyunma odasından takip edecekleri dile getirildi. Galatasaray yönetiminin bu duruma tepki gösterdiği aktarıldı.

Beşiktaş, Göztepe Hazırlıklarını NoktaladıBeşiktaş, Göztepe Hazırlıklarını NoktaladıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Güncelleme:
Mourinho’nun Aldığı Tazminat Paralarını Nereye Harcadığı Belli Oldu! Arabasını Gören Fenerbahçeliler Beddua Etti Videoyu İzleyen Fenerliler Beddua Ediyor
Beşiktaş, Göztepe Hazırlıklarını Noktaladı Beşiktaş, Göztepe Hazırlıklarını Noktaladı
İstanbul’a Saat ve Tarih Verildi! Aylardır Beklenen An Geldi Çattı: Bir Anda Bastıracak, Tüm Bölgeyi Etkisi Altına Alacak Bir Anda Bastıracak, Tüm Bölgeyi Etkisi Altına Alacak
Büyük Hatası Gündem Olmuştu! Nihat Kahveci'den Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Ankara Seçim Kurulu Kararını Verdi: CHP Kurultayı Yapılacak CHP Kurultayı Yapılacak
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?