CHP Lideri Özel'den 'Kent Uzlaşısı' Davasına Tepki: 'Bir Yandan 'Barış' Deyip...'

CHP Genel BaşkanI özgür Özel, 'kent uzlaşısı' davasında tutuklu sanıklara tahliye çıkmamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Özel, "Artık açıkça görülüyor ki; bir yandan “barış” deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kent Uzlaşısı” davasının son duruşmasında tutuklu sanıkların tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Özel, “Artık açıkça görülüyor ki; bir yandan “barış” deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir” ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özel'den 'Kent Uzlaşısı' Davasına Tepki: 'Bir Yandan 'Barış' Deyip...' - Resim : 1

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen davanın son duruşmasında ralarında Ataşehir ve Kartal belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu CHP'li ve DEM Partili meclis üyeleri "terör örgütü üyeliği” yargılanıyordu. Son duruşmadaBeyoğlu Belediyesi çalışanı İkbal Polat'ın tahliyesine karar verilirken, diğer 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 27 Kasım’a erteledi.

Özel, sosyal medya hesabından “Bugün İstanbul’da görülen “Kent Uzlaşısı” davasında tüm beklentilere rağmen, tutuklular tahliye edilmedi. Artık açıkça görülüyor ki; bir yandan “barış” deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir. Çünkü bu davayla; birlikte yaşama, birlikte siyaset yapma irademiz hedef alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
kent uzlaşısı Özgür Özel
