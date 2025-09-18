CHP Lideri Özel'den 'Kent Uzlaşısı' Davasına Tepki: 'Bir Yandan 'Barış' Deyip...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kent Uzlaşısı” davasının son duruşmasında tutuklu sanıkların tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Özel, “Artık açıkça görülüyor ki; bir yandan “barış” deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir” ifadelerini kullandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen davanın son duruşmasında ralarında Ataşehir ve Kartal belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu CHP'li ve DEM Partili meclis üyeleri "terör örgütü üyeliği” yargılanıyordu. Son duruşmadaBeyoğlu Belediyesi çalışanı İkbal Polat'ın tahliyesine karar verilirken, diğer 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 27 Kasım’a erteledi.

Özel, sosyal medya hesabından “Bugün İstanbul’da görülen “Kent Uzlaşısı” davasında tüm beklentilere rağmen, tutuklular tahliye edilmedi. Artık açıkça görülüyor ki; bir yandan “barış” deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir. Çünkü bu davayla; birlikte yaşama, birlikte siyaset yapma irademiz hedef alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel seçimlere Türkiye İttifakı çağrısı ile girdik. İçinde siyasi partilerin resmen bulunmadığı, ülkesine bağlı, kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine saygılı, her görüşten insanımızın hem aday olduğu hem destek verdiği bir birliktelik oluşturduk.… — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 18, 2025

Kaynak: Haber Merkezi