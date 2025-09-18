'Kent Uzlaşısı' Davasında Tahliye

Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de olduğu 10 kişinin yargılandığı "Kent uzlaşısı" davasının ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat’ın tahliyesine karar verirken, duruşma 27 Kasım 2025'e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan "Kent uzlaşısı" soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında 11 Şubat’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de bulunduğu 10 kişi hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ikinci duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aydın, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, İkbal Polat ile avukatlar katıldı. Görevinden uzaklaştırılan CHP'nin eski İstanbul il Başkanı Özgür Çelik de duruşmayı takip etti.

DURUŞMA 27 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, ara kararında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat için tahliye kararı verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 27 Kasım 2025 tarihine ertelendi.

İddianamede, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de olduğu 10 kişi hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar ceza istemiyle yargılama talep edildi.

Kaynak: DHA

