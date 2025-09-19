Galatasaray Taraftarı Eintracht Frankfurt Maçı Sonrası Yıldız İsme Öfke Kusuyor: Senin Yüzünden Kaybettik!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkan Galatasaray, grup aşamasındaki ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Alınan tarihi mağlubiyet herkesi şoke ederken sarı-kırmızılı taraftarlar o yıldız isme öfke kusmaya başladı.

GALATASARAY’A SOĞUK DUŞ! ALDIĞI TOPU DİREKT AUTA YOLLADI

Galatasaray, dün akşam Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir yenilgi aldı. Özellikle 25. dakikada gole çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, bu dakikada rakip ceza sahası yayında serbest vuruş kazandı. Galatasaray, frikik organizasyonuyla kale ağzında topu Barış ile buluşturdu. Barış topu çok net pozisyonda auta yolladı.

MAÇIN KADER ANI OLDU

Sarı-kırmızılı ekip 1-0 öndeyken tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Pasla kullanılan serbest vuruş sonrası kale önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, müsait pozisyonda topu farklı şekilde auta gönderdi. Bu kaçan fırsat, maçın kırılma anı olarak değerlendirildi.

Barış Alper'in auta attığı pozisyon

TARAFTARLAR BARIŞ ALPER YILMAZ’A ÖFKE KUSUYOR: ‘MAÇI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK!’

Galatasaray taraftarı, gerek maç devam ederken gerekse karşılaşma sonunda sosyal medyada Barış Alper Yılmaz'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, bu pozisyonun maçın seyrini değiştirdiğini savunarak milli futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu ve "Onun yüzünden kaybettik" şeklinde yorumlar yaptı.

