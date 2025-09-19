Tek Tesellimiz Bu Oldu! Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi’nde Tarihe Geçti

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 5-1’lik skorla mağlup oldu. Alınan yenilginin yankıları sürerken taraftarları en azından teselli edecek bir gelişme yaşandı. Yunus Akgün’ün Eintracht Frankfurt’a attığı golde asisti yapan Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi tarihine geçmeyi başardı…

Galatasaray, dün akşam Almanya’da oynadığı Eintracht Frankfurt karşılaşmasında şok etkisi yaratarak 5-1’lik skorla yenildi. Özellikle Barış Alper Yılmaz’ın kötü performansı büyük tepki alırken yeni transfer Leroy Sane, Devler Ligi’nde tarihe geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHE GEÇTİ

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4+ takımın formasını giyip tamamı adına çıktığı ilk maçta gol katkısı sağlayan ilk oyuncu Sane oldu.

Alman yıldız: Schalke (gol), Manchester City (asist) ve Bayern Münih’ten (gol) sonra Galatasaray’da da asistle serisini sürdürdü.

OKAN BURUK ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK KEZ ŞANS VERDİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Eyüpspor müsabakasının 11’ine göre Frankfurt karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi yerine Wilfried Singo, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.

Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk diğer forvetleri İcardi ve Ahmed’i yedek soyundururken forvette jokeri Barış Alper’i görevlendirdi.

