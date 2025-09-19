Fenerbahçe’de Seçime Günler Kala Sürpriz Gelişme! Aziz Yıldırım'dan Genel Kurul Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe hafta sonu seçime gidiyor. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

AZİZ YILDIRIM'DAN GENEL KURUL KARARI

Seçime sayılı saatler kala sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi.

Hafta sonu yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım, iki başkan adayını da desteklemeyeceğini duyurdu.

Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini daha önce açıkladığını anımsatan Aziz Yıldırım, "Düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum." dedi.

HİÇBİR ADAYI DESTEKLEMEYECEK

Başkan adayları Ali Koç ya da Sadettin Saran'dan herhangi birini desteklemeyeceğini söyleyen Aziz Yıldırım, "Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi