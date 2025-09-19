Fenerbahçe’de Seçime Günler Kala Sürpriz Gelişme! Aziz Yıldırım'dan Genel Kurul Kararı

Son dakika: Fenerbahçe'de hafta sonu seçim var. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, seçime kısa bir süre kalan genel kurula katılmayacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Seçime Günler Kala Sürpriz Gelişme! Aziz Yıldırım'dan Genel Kurul Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe hafta sonu seçime gidiyor. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

AZİZ YILDIRIM'DAN GENEL KURUL KARARI

Seçime sayılı saatler kala sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi.
Hafta sonu yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım, iki başkan adayını da desteklemeyeceğini duyurdu.

Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini daha önce açıkladığını anımsatan Aziz Yıldırım, "Düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum." dedi.

Fenerbahçe’de Seçime Günler Kala Sürpriz Gelişme! Aziz Yıldırım'dan Genel Kurul Kararı - Resim : 1

HİÇBİR ADAYI DESTEKLEMEYECEK

Başkan adayları Ali Koç ya da Sadettin Saran'dan herhangi birini desteklemeyeceğini söyleyen Aziz Yıldırım, "Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Ve Beklenen Sonunda Oldu! Milyonlarca Kişiyi Ekrana Kilitleyecek: İşte Fatih Terim’in Yeni İşi…
İşte Fatih Terim’in Yeni İşi
Tek Tesellimiz Bu Oldu! Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi’nde Tarihe Geçti
Leroy Sane, Devler Ligi Tarihine Geçti!
Bakanlık Düğmeye Bastı: Vergi Yüzsüzleri Açıklanıyor! Maliye Tebliği Yayımlandı
Vergi Yüzsüzleri Açıklanıyor!
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor! Tüm Yurdu Saracak: Sel, Dolu, Fırtına... Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor
Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı