Fenerbahçe'de 'Kasımpaşa' Hazırlığı Başladı

Fenerbahçe, 21 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerindeki antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de 'Kasımpaşa' Hazırlığı Başladı - Resim : 1

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Kasımpaşa
