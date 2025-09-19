2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin Bir Ayağı İstanbul'da

Uluslararası Basketbol Federasyonu İcra Komitesi, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin yapılacağı yerleri açıkladı. Turnuvanın bir ayağının İstanbul'da düzenleneceği öğrenildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin yapılacağı dört ev sahibi kenti açıkladı. Buna göre elemeler İstanbul, Fransa’nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko’nun San Juan ve Çin’in Wuhan şehirlerinde yapılacak. Her ev sahibi şehirde altışar takımın katılacağı bir eleme turnuvası düzenlenecek. Turnuvalar 11-17 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Elemelerde mücadele edecek 24 takımlık liste şu şekilde:

2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ev sahibi olarak direkt katılan: Almanya
2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvası galibi: Çekya
2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvası galibi: Macaristan
2025 FIBA Kadınlar AfroBasket ilk 4 takımı: Mali, Nijerya, Senegal, Güney Sudan
2025 FIBA Kadınlar AmeriCup ilk 6 takımı: Arjantin, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Porto Riko, ABD
2025 FIBA Kadınlar Asya Kupası ilk 6 takımı: Avustralya, Çin, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Filipinler
2025 FIBA Kadınlar EuroBasket ilk 5 takımı: Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye

Kaynak: İHA

Etiketler
Basketbol İstanbul
