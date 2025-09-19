Galatasaraylılar Tepki Göstermişti: Can Uzun'un 'Sus' İşaretinin Ardındaki Gerçek

Attığı golün ardından yaptığı 'sus' işaretiyle Galatasaraylıları çıldırtan Can Uzun'dan açıklama geldi. Can Uzun, o hareketine açıklık getirdi.

Galatasaraylılar Tepki Göstermişti: Can Uzun'un 'Sus' İşaretinin Ardındaki Gerçek
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı 5-1 mağlup eden Frankfurt’ta attığı golün ardından ‘sus’ işareti yaparak, sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarını çılgına çeviren Can Uzun’dan açıklama geldi.

Eintracht Frankfurt'un gurbetçi oyuncusu Can Uzun, gol sevinciyle ve gelen tepkilere yanıt verdiği açıklamasında, konuya açıklık getirdi.

Can Uzun, gol sevincini spontane bir şekilde geliştiğini belirterek, saygısızlık yapması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Can’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"İlk Şampiyonlar Ligi golümü attığım için mutluyum. Elbette dünkü kutlamam Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane duygusal bir kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma ve ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısız davranmam ve umarım herkes bunun farkındadır."

Kaynak: Haber Merkezi

