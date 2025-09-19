Penaltı Kaçırıp Takıma Puan Kaybettiren Talisca’ya Flaş Karar! Tedesco Biletini Kesti

Fenerbahçe’de kaçırdığı penaltılarla gündeme gelen Anderson Talisca, son olarak Alanyaspor maçında yine fileleri havalandıramadı. Penaltının sonuçsuz kalmasıyla sarı-lacivertli ekip sahada 2 puanı bırakmış oldu. Yaşanan puan kaybı sonrası Talisca için teknik heyet yeni bir karar verdi. Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü biletini kesti. Bundan sonra topun başına geçemeyecek.

Fenerbahçe-Alanyaspor erteleme maçında penaltı kaçıran Talisca, taraftarın büyük tepkisini çekmişti. Futbolseverleri ekrana kilitleyen müsabakada Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı atışı Talisca’nın vuruşuyla gol değeri kazanamadı. Bu sezon iki kez kritik penaltı atışları kaçıran Anderson Talisca için karar çıktı.

PENALTI ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

Trendyol Süper Lig’de erteleme maçları oynanırken Fenerbahçe’de Avrupa maçları dolayısıyla ertelenen Süper Lig maçları kapsamında geçtiğimiz akşam Kadıköy’de rakibi Alanyaspor’u konuk etmişti. Fenerbahçe-Alanyaspor maçına yıldız futbolcu Anderson Talisca’nın kaçırdığı penaltı vuruşu damga vurmuştu.

Müsabaka 2-2’lik beraberlikle sona ererken Talisca’nın dakika 57’de kullandığı penaltıyı gole çevirememesi tribünlerden büyük tepki almıştı.

TEDESCO TALISCA’NIN BİLETİNİ KESTİ

Anderson Talisca’nın peş peşe kaçırdığı penaltıların ardından Fenerbahçe teknik heyeti devreye girdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedeco ile teknik heyetin aldığı karar kapsamında Talisca artık penaltı atışlarını kullanmayacak. Yıldız futbolcunun artık sadece frikik atışlarında topun başına geçeceği bilgisine yer verildi.

