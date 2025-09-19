Galatasaray, Almanya’da Darma Duman Oldu! İşte UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum: Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralamasında Kaçıncı Sırada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Almanya’da çıktığı Eintracht Frankfurt maçında 5-1’lik skorla ezici bir mağlubiyet yaşadı. Alınan mağlubiyet sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Aynı zamanda bu sezon Konferans Ligi'nde Samsunspor, Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe yer almakta. Peki, Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, 2025 güncel ülke puanı sıralaması...

GALATASARAY, AVRUPA’DA 4 YILIN ARDINDAN BİR İLKİ YAŞADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaklaşık 4 yıl aradan sonra kalesinde bir maçta 5 gol birden gördü. Son olarak 21 Temmuz 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bin 520 gün sonra aynı skorla mağlup oldu.

TÜRKİYE UEFA ÜLKELER SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

Lig aşaması öncesinde oynanan ön eleme turlarındaki son karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması tablosuna göre Türkiye, 43.600 puanla 9. sırada bulunuyor.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL SON DURUM

1. İngilere - 95.894

2. İtalya - 85.088

3. İspanya - 79.453

4. Almanya - 75.545

5. Fransa - 68.248

6. Hollanda - 61.866

7. Portekiz - 57.866

8. Belçika - 55.750

9. TÜRKİYE - 43.600

10. Çekya - 40.500

