Göztepe-Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'de bugün gözler Göztepe-Beşiktaş maçında... İzmirli ekibin evinde oynanacak maçın hakemi Mehmet Türkmen olurken, VAR hakemi de Erkan Engin oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Ligde hakem tartışmaları gündemden düşmezken, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemleri açıklandı.

HAKEM MEHMET TÜRKMEN

Heyecanla beklenen karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Burak Olcar olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

