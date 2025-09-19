Göztepe-Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Ligde hakem tartışmaları gündemden düşmezken, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemleri açıklandı.

HAKEM MEHMET TÜRKMEN

Heyecanla beklenen karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Burak Olcar olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

Kaynak: İHA