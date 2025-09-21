Kasımpaşa, 10 Kişiyle Fenerbahçe’ye 'Dur' Dedi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini 11. dakikada sarı lacivertlilerin yeni transferi Marco Asensio açtı. Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Asensio, düzgün bir vuruşla ağları havalandırarak Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.

Kasımpaşa için işler 43. dakikada zorlaştı. Skriniar’a sert müdahalesi sonrası önce sarı kart gören Cafu, VAR incelemesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu da mücadelede yer aldı. (AA)

KASIMPAŞA OYUNDAN KOPMADI

İkinci yarıda 10 kişi oynamasına rağmen ev sahibi ekip oyundan kopmadı. 64. dakikada Hajradinovic, ceza sahası dışından gelişine sert bir vuruşla skoru 1-1’e getirdi. Kalan bölümde Fenerbahçe’nin yaptığı oyuncu değişiklikleri skoru değiştirmeye yetmedi. Kasımpaşa savunmada dirençli bir görüntü sergilerken, sarı lacivertliler girdiği fırsatları değerlendiremedi. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 14’e yükseltirken, Kasımpaşa 8 puana ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi