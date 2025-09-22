Kaderin Cilvesi, Yaşattığını Yaşadı! Son Kez Kürsüye Çıkan Ali Koç’un Sesi Titredi: Ağızından Sadece O Kelime Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkanlığa seçildi. Sadettin Saran, 7 yıllık Ali Koç dönemini bitirerek kulübün 38. başkanı oldu.

Yaşanan seçim sonrası Ali Koç’un son kez kürsüye çıkıp sesinin titremesi akıllara Aziz Yıldırım’ı getirdi.

FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran

SON KEZ KÜRSEYE ÇIKTI! SESİ TİTRİYE TİTRİYE KONUŞTU

Konuşması sırasında yine yuhalanan Koç'un o anlarda sesinin titrediği görülürken kongre üyelerine dönerek, "Bari burada saygılı olun" dediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Koç ilk açıklamasında, "Başkanımız camiaya hayırlı uğurlu olsun. Az bir farkla Sadettin Bey kazandı. Seçimlerimizin sonuçları hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" dedi.

Ali Koç ayrıca "Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haber Merkezi