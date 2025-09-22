Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp
Fenerbahçe’nin yeni başkanı dün belli oldu. Yapılan oylama sonucunda Sadettin Saran, Ali Koç’tan başkanlık koltuğunu devraldı. Yaşanan bu değişiklik sonrası Sarı-lacivertli ekibin Kasımpaşa karşısında 1-1’lik skorla kalıp 2 puan kaybetmesi taraftarları yine yıktı. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda spor sayfalarının bugünkü manşetlerine ve haberlerini sizler için derledik…
Kaynak: Haber Merkezi
Saran'dan Tarihi Zafer
Fenerbahçe'den Büyük Kayıp