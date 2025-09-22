Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp

Fenerbahçe’nin yeni başkanı dün belli oldu. Yapılan oylama sonucunda Sadettin Saran, Ali Koç’tan başkanlık koltuğunu devraldı. Yaşanan bu değişiklik sonrası Sarı-lacivertli ekibin Kasımpaşa karşısında 1-1’lik skorla kalıp 2 puan kaybetmesi taraftarları yine yıktı. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda spor sayfalarının bugünkü manşetlerine ve haberlerini sizler için derledik…

Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp - Resim: 1

Fenerbahçe'de Saran Dönemi

Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp - Resim: 2

Saran'dan Tarihi Zafer

Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp - Resim: 3

Fenerbahçe'den Büyük Kayıp

Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp - Resim: 4
Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp - Resim: 5
