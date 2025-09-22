Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor'

Galatasaray Daikin'in kaptanı milli voleybolcu İlkin Aydın'ın kulüpteki akıbetiyle ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, İlkin Aydın'ın sözleşmesinin ocak ayında biteceğini duyurarak, kendisiyle yola devam edip etmeme hakkında ne düşündüklerini açıkladı.

Bu yaz Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak Türkiye'ye ilk kez gümüş madalya getiren Filenin Sultanları'nın bir parçası olan, aynı zamanda da Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı olan milli voleybolcu İlkin Aydın bir süredir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Şampiyonadaki başarılı performansıyla adından söz ettiren 25 yaşındaki smaçörün kariyerinin akıbeti de merak konusu oldu.

Bu sezon Myriam Sylla, Martyna Lukasik ve Naz Aydemir Akyol gibi önemli transferlere imza atan Galatasaray'ın Sultanlar Ligi'nde ve Avrupa'da hedefi yükselirken, kadrodaki mevcut oyuncuların ve bilhassa kaptan İlkin Aydın'ın da sözleşme yenileyip yenilemeyeceği tartışılmaya başlandı.

Geçtiğimiz gün, soru üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkan Yardımcısı ve voleybol şube sorumlusu Mehmet Cibara, İlkin Aydın'ın sözleşmesinin Ocak 2026'ya kadar devam ettiğini söyledi. Ocak ayında tekrar kaptanla oturup konuşacaklarını belirten Cibara, "Tabii ki devam etmesini istiyoruz. Sözleşmesinin feshi veya başka bir şey söz konusu değil" dedi.

Mehmet Cibara'nın ardından Galatasaray Daikin Takım Menajeri Neşve Büyükbayram da katıldığı bir yayında konuyla ilgili konuştu. Neşve Büyükbayram, geçen sene kadroda tutmak istedikleri oyuncularla kasım ayında sözleşme için konuştuklarını hatırlatarak "Bu sene de aynısını yapacağız, İlkin'in, Ayçin'in sözleşmeleriyle ilgili de konuşacağız" dedi.

