Galatasaray'ın Merakla Beklenen Transferi Sonunda Geldi! Myriam Sylla Takıma Katıldı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın merakla beklenen yeni transferi İtalyan smaçör Myriam Sylla İstanbul'a geldi. Akşam havaalanından alınan Sylla, bugün de sağlık kontrolünden geçip takım çalışmalarına katıldı.

Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde daha yukarı bir sıralama elde etmeyi ve Avrupa'dan kupa getirmeyi hedefleyen Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kadrosunu birçok yeni oyuncuyla güçlendirdi. Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik ve ABD'li smaçör Ali Frantti'yi transfer eden sarı-kırmızılılar, asıl bombayı ise sona sakladı.

Son olimpiyat şampiyonu ve Dünya Şampiyonası birincisi İtalya'nın başarılı smaçörü Myriam Sylla'yı transfer eden Galatasaray, haberi geçtiğimiz haftalarda resmen açıklamasının ardından 30 yaşındaki oyuncuyu dün akşam İstanbul'a getirdi.

Galatasaray'ın Merakla Beklenen Transferi Sonunda Geldi! Myriam Sylla Takıma Katıldı - Resim : 1

AKŞAM SAATLERİNDE İNİŞ YAPTI

Galatasaray Daikin'in resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Sylla'nın gece saatlerinde havaalanına iniş yaptığı görüntülere yer verilirken, kendisinin Galatasaray atkısı takıp VIP araçla havaalanından ayrıldığı anlar da görüldü.

Galatasaray'ın Merakla Beklenen Transferi Sonunda Geldi! Myriam Sylla Takıma Katıldı - Resim : 2

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kulübün yaptığı son paylaşımda da "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncumuz Myriam Sylla, sponsorumuz Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti" denilerek İtalyan smaçörün takım çalışmalarına katılmak üzere sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.

