Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkılacak! Fenerbahçe'de Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi

Fenerbahçe’de seçim heyecanı başladı. Pazar günü yapılacak olan başkanlık yarışında Ali Koç ve Sadettin Saran kozlarını paylaşacak. Seçime sayılı günler kala GÜNDEMAR Araştırma, Sarı Lacivertli taraftarlara "Kimi başkan olarak görmek istersiniz" sorusunu yöneltti. Çıkan sonuç ise gündeme bomba gibi düştü.

SEÇİME 3 GÜN KALA AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ

GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, 20–26 Ağustos tarihleri arasında 60 ilde yalnızca Fenerbahçe taraftarlarına yönelik yapılan “Fenerbahçe araştırması” başlıklı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Daha öncesinde açıklama yapan ve 21 Eylül Pazar günü yapılacak olan seçimlere girmeyeceğini açıklayan Aziz Yıldırım, yapılan ankette ilk sırada yer aldı.

ALİ KOÇ LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA YER ALDI

Araştırmaya göre Fenerbahçeliler için en büyük öncelik, uzun süredir hasret kaldıkları Süper Lig şampiyonluğu. Transfer politikaları ve yönetim vizyonu değerlendirilirken Fenerbahçe taraftarının seçime girmeyen Aziz Yıldırım'ı seçmesi ise dikkat çekti. Sarı Lacivertli taraftarlar ayrıca Mahmut Uslu ve adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp'in de isimlerini verdi.

“Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak aşağıdaki isimlerden hangisini görmek istersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde:

1- Aziz Yıldırım: Yüzde 41

2- Ali Koç: Yüzde 29

3- Sadettin Saran: Yüzde 11

4- Mahmut Uslu: Yüzde 4

5- Hakan Bilal Kutlualp: Yüzde 3

İşte anket sonuçları

