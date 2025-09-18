Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkılacak! Fenerbahçe'de Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi

Fenerbahçe’de Alanyaspor maçının yankıları sürerken gözler Pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Mevcut Başkan Ali Koç’un kalıp kalmayacağı merak konusu olurken son yayımlanan anket sonuçları herkesi şaşkına çevirdi. Fenerbahçe’de seçime 3 gün kala Aziz Yıldırım sürprizi…

Son Güncelleme:
Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkılacak! Fenerbahçe'de Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de seçim heyecanı başladı. Pazar günü yapılacak olan başkanlık yarışında Ali Koç ve Sadettin Saran kozlarını paylaşacak. Seçime sayılı günler kala GÜNDEMAR Araştırma, Sarı Lacivertli taraftarlara "Kimi başkan olarak görmek istersiniz" sorusunu yöneltti. Çıkan sonuç ise gündeme bomba gibi düştü.

SEÇİME 3 GÜN KALA AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ

GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, 20–26 Ağustos tarihleri arasında 60 ilde yalnızca Fenerbahçe taraftarlarına yönelik yapılan “Fenerbahçe araştırması” başlıklı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Daha öncesinde açıklama yapan ve 21 Eylül Pazar günü yapılacak olan seçimlere girmeyeceğini açıklayan Aziz Yıldırım, yapılan ankette ilk sırada yer aldı.

ALİ KOÇ LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA YER ALDI

Araştırmaya göre Fenerbahçeliler için en büyük öncelik, uzun süredir hasret kaldıkları Süper Lig şampiyonluğu. Transfer politikaları ve yönetim vizyonu değerlendirilirken Fenerbahçe taraftarının seçime girmeyen Aziz Yıldırım'ı seçmesi ise dikkat çekti. Sarı Lacivertli taraftarlar ayrıca Mahmut Uslu ve adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp'in de isimlerini verdi.

Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkılacak! Fenerbahçe'de Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi - Resim : 1

“Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak aşağıdaki isimlerden hangisini görmek istersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde:

1- Aziz Yıldırım: Yüzde 41
2- Ali Koç: Yüzde 29
3- Sadettin Saran: Yüzde 11
4- Mahmut Uslu: Yüzde 4
5- Hakan Bilal Kutlualp: Yüzde 3

Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkılacak! Fenerbahçe'de Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi - Resim : 2
İşte anket sonuçları
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı…Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı…Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Ali Koç
Son Güncelleme:
12 Dev Adam’ın Yıldızı Alperen Şengün’den Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Kareleri Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı: Bakın Biricik Aşkı Kimmiş… Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Tek Yorum Yapıldı
Kendi Evi Cehennem Oldu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
Serdal Adalı Onayı Verdi: Sergen Yalçın Şimdiye Kadarki En Büyük Transferi Gerçekleştirdi Bugüne Kadarki En Büyük Transferini Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli Geliyor Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’