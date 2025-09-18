12 Dev Adam’ın Yıldızı Alperen Şengün’den Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Kareleri Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı: Bakın Biricik Aşkı Kimmiş…
NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta kariyerine devam eden milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sefer özel hayatıyla gündemde. 12 Dev Adam’ın yıldızı Şengün, 3 yıldır ABD'li Hannah Cherry ile birliktelik yaşıyor. Gelen son pozlar ise sosyal medyayı yıktı geçti. Alperen Şengün ve model sevgilisinden sere serpe pozlar. Kareyi gören herkes aynı yorumu yaptı. İşte Alperen Şengün ve model sevgilisi Hannah Cherry ile verdiği o samimi pozlar…
Milli yıldız Alperen Şengün, 3 yıldır NBA'de Houston Rockets forması giyiyor. Yıldız oyuncu son olarak sosyal medyadan paylaştığı özel karelerle gündeme geldi.
3 yıldır ABD'li Hannah Cherry ile aşk yaşadığı bilinen Şengün'ün sevgilisinin ailesiyle de çok iyi anlaştığı öğrenildi.
KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİ HER MAÇ YANINDA
Alperen Şengün’ü müstakbel kayınvalidesi Cindy Cherry ve kayınpederi George Cherry maçlarında yalnız bırakmıyor ve fırsat buldukça maçlarını izlemeye geliyor. Şengün'ün annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün'ün de Hannah'ın ailesiyle tanıştığı hatta tüm ailenin birlikte tatile gittiği ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYA BU KARELERİ KONUŞUYOR
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün model sevgilisi ile verdiği samimi pozlar ise sosyal medyada viral oldu. Şengün'e bazı takipçileri, 'Maşallah size', 'Çok güzelsiniz', 'Herkes böyle damat ister' gibi yorumlar yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi