Kendi Evi Cehennem Oldu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti. Hakem kararları ise geceye damga vurdu. İlk tepki Ali Koç’tan geldi.

MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN DEVAM DEDİ

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Ardından Corendon Alanyaspor, mücadeleyi 2-2’ye getirdi. Karşılaşmanın son saniyesinde ise sarı-lacivertli ekip penaltı bekledi ancak maçın hakemi Cihan Aydın ise oyunu devam ettirdi.

ALİ KOÇ’U HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, verilen devam kararı sonrası hakem Cihan Aydın'ın verdiği karara sert tepki gösterdi. Ali Koç'un el hareketleri ile hakeme sinirlendiği görüldü. Kameralara yansıyan bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

İşte Ali Koç'un verdiği tepkiler

