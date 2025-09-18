Kendi Evi Cehennem Oldu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz

Fenerbahçe dün akşam ertelenen Corendon Alanyaspor maçına çıktı. Karşılaşma 2-2’lik skorla berabere biterken hakem Cihan Aydın’ın verdiği kararlar gündeme bomba gibi düştü. İlk tepki ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan geldi. Ali Koç’un sahanın içinde verdiği tepkiler gündeme bomba gibi düştü. Kendi evi cehennem oldu. Ali Koç’u daha önce böyle hiç görmediniz…

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti. Hakem kararları ise geceye damga vurdu. İlk tepki Ali Koç’tan geldi.

MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN DEVAM DEDİ

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Ardından Corendon Alanyaspor, mücadeleyi 2-2’ye getirdi. Karşılaşmanın son saniyesinde ise sarı-lacivertli ekip penaltı bekledi ancak maçın hakemi Cihan Aydın ise oyunu devam ettirdi.

Kendi Evi Cehennem Oldu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz - Resim : 1

ALİ KOÇ’U HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, verilen devam kararı sonrası hakem Cihan Aydın'ın verdiği karara sert tepki gösterdi. Ali Koç'un el hareketleri ile hakeme sinirlendiği görüldü. Kameralara yansıyan bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

Kendi Evi Cehennem Oldu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz - Resim : 2
İşte Ali Koç'un verdiği tepkiler

