Ali Koç Gece Yarısı Neşteri Vurdu! ‘Seçim Öncesi Bir Operasyon’ Diyerek Hepsini İptal Etti: TFF’ye Gidiyor

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Yaşanan puan kaybı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan gece yarısı peş peşe kritik açıklamalar geldi. Hakem hatalarına tepki gösteren Ali Koç, ‘Seçim öncesi bir operasyon’ diyerek tüm seçim çalışmalarını iptal etti. Koç’un bugün kurmaylarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na gitmesi bekleniyor. İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Ali Koç Gece Yarısı Neşteri Vurdu! ‘Seçim Öncesi Bir Operasyon’ Diyerek Hepsini İptal Etti: TFF’ye Gidiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün akşam erteleme maçı oynayan Fenerbahçe, kendi evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Yaşanan puan kaybı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, peş peşe açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2-2 biten Alanyaspor maçı sonrası hakem hatalarına tepki gösterdi. Koç'un bugün için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal ettiği belirtildi.

TÜM HER ŞEYİ İPTAL ETTİ! TFF’YE GİDİYOR

Fenerbahçe Başkanı'nın yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gideceği açıklandı.

Ali Koç Gece Yarısı Neşteri Vurdu! ‘Seçim Öncesi Bir Operasyon’ Diyerek Hepsini İptal Etti: TFF’ye Gidiyor - Resim : 1

Ali Koç'un iletişim grubundan yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz."

‘SEÇİM ÖNCESİ BİR OPERASYON’

Özellikle hakem hatalarına tepki gösteren Başkan Ali Koç, seçim öncesi operasyon çekildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Soyunma odasında takım da değerlendirdi. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış operasyondur. Kimse bana dijital atama hikayesi anlatmasın. Federasyon da herkes de dijital atama olmadığını biliyorlar. Bile bile, isteye isteye buraya en son atanacak bir hakemi, Galatasaray nickname ile eğitim programına katılacak kadar yüzsüz birini buraya atamak, seçim öncesi zaten pazar günkü maçtan sonra böyle bir şey bekliyorduk. Olay bu hakemler değil. Uzun bir süredir federasyon başkanına, MHK Başkanı'nın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideolojiye bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Buradan Türkiye’ye sesleniyorum; benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz. Federasyon başkanı ne dedi, 'VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem'. Çok enderdir, bir pozisyonda iki penaltının olması. Böyle bir pozisyon yaşandı. Hangi otoriteye sorarsan sor, ya iki penaltı var diyor, ya da iki pozisyondan biri kesin penaltı diyor, şaka gibi. Uzatmalar iki dakika oynandı.

Ali Koç Gece Yarısı Neşteri Vurdu! ‘Seçim Öncesi Bir Operasyon’ Diyerek Hepsini İptal Etti: TFF’ye Gidiyor - Resim : 2
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

VAR’a gidecekmiş gibi dinledi sonra maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan kişi bu işin sorumludur. Sayın başkan size sesleniyorum; siz dediniz ki, 'VAR hakemi hata yapamaz'. Bu tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK Başkanı'nızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu konuyu konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, araştırmıyoruz. Hakemlik kariyeri açısından MHK Başkanlığı yapabilecek bir sicile de sahip olmayan bir insan. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular Ahmet Şahin diye, esas oydu. Hala akıl hocası o ve birkaç kişi daha. Buraya bu hakemin seçim öncesi atanması Fenerbahçe seçimlerine operasyondur, bir müdahaledir. Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde başta MHK Başkanı olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi ve Fenerbahçe’nin karşısında bu zihniyetin duramayacağını bilmenizi istiyorum. Öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Beraberliği hak ettik mi? Kesinlikle hayır" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç Türkiye Futbol Federasyonu
Son Güncelleme:
Ali Koç'tan Flaş Hakem Çıkışı! 'Hesaplaşmam Başlıyor' Ali Koç'tan Flaş Hakem Çıkışı! 'Hesaplaşmam Başlıyor'
Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum Benfica İle Anlaştığını Duyunca Tek Cümle Etti
Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Hasretine Fatih Terim’den Flaş Gönderme! Tek Cümlede Olayı Özetledi Fatih Terim’den Flaş Gönderme
Semedo Defteri Alanyaspor Maçında Açtı Semedo Defteri Alanyaspor Maçında Açtı
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli Geliyor Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar
Kredi Kartı Faiz Oranları Düştü: İşte Yeni Aylık Faiz ve Gecikme Faizi Oranları Kredi Kartı Faiz Oranları Düştü
ABD'de Kanlı Saldırı! 3 Polis Öldürüldü, FBI Olay Yerinde ABD'de Kanlı Saldırı! 3 Polis Öldürüldü, FBI Olay Yerinde
İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı! İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı!