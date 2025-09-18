Ali Koç Gece Yarısı Neşteri Vurdu! ‘Seçim Öncesi Bir Operasyon’ Diyerek Hepsini İptal Etti: TFF’ye Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün akşam erteleme maçı oynayan Fenerbahçe, kendi evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Yaşanan puan kaybı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, peş peşe açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2-2 biten Alanyaspor maçı sonrası hakem hatalarına tepki gösterdi. Koç'un bugün için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal ettiği belirtildi.

TÜM HER ŞEYİ İPTAL ETTİ! TFF’YE GİDİYOR

Fenerbahçe Başkanı'nın yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gideceği açıklandı.

Ali Koç'un iletişim grubundan yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz."

‘SEÇİM ÖNCESİ BİR OPERASYON’

Özellikle hakem hatalarına tepki gösteren Başkan Ali Koç, seçim öncesi operasyon çekildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Soyunma odasında takım da değerlendirdi. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış operasyondur. Kimse bana dijital atama hikayesi anlatmasın. Federasyon da herkes de dijital atama olmadığını biliyorlar. Bile bile, isteye isteye buraya en son atanacak bir hakemi, Galatasaray nickname ile eğitim programına katılacak kadar yüzsüz birini buraya atamak, seçim öncesi zaten pazar günkü maçtan sonra böyle bir şey bekliyorduk. Olay bu hakemler değil. Uzun bir süredir federasyon başkanına, MHK Başkanı'nın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideolojiye bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Buradan Türkiye’ye sesleniyorum; benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz. Federasyon başkanı ne dedi, 'VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem'. Çok enderdir, bir pozisyonda iki penaltının olması. Böyle bir pozisyon yaşandı. Hangi otoriteye sorarsan sor, ya iki penaltı var diyor, ya da iki pozisyondan biri kesin penaltı diyor, şaka gibi. Uzatmalar iki dakika oynandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

VAR’a gidecekmiş gibi dinledi sonra maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan kişi bu işin sorumludur. Sayın başkan size sesleniyorum; siz dediniz ki, 'VAR hakemi hata yapamaz'. Bu tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK Başkanı'nızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu konuyu konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, araştırmıyoruz. Hakemlik kariyeri açısından MHK Başkanlığı yapabilecek bir sicile de sahip olmayan bir insan. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular Ahmet Şahin diye, esas oydu. Hala akıl hocası o ve birkaç kişi daha. Buraya bu hakemin seçim öncesi atanması Fenerbahçe seçimlerine operasyondur, bir müdahaledir. Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde başta MHK Başkanı olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi ve Fenerbahçe’nin karşısında bu zihniyetin duramayacağını bilmenizi istiyorum. Öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Beraberliği hak ettik mi? Kesinlikle hayır" diye konuştu.

