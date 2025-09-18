Ali Koç'tan Flaş Hakem Çıkışı! 'Hesaplaşmam Başlıyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor ile 2-2’lik beraberliğin ardından statta bir toplantı yaptı. Toplantının ardından kameraların karşısında geçen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakemler ve TFF hakkında sert açıklamalar yaptı. Koç’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra.

'UZUN SÜRE ANLATMAYA ÇALIŞTIM'

* Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz.

* Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur.

'MÜCADELE EDECEĞİZ'

* Pazartesi günü, seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz taktirde başta MHK Başkanı olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Biz, öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Beraberliği hak ettik mi? Kesinlikle hayır. Saçma sapan bir gol yedik. Benim hesaplaşmam yeni başlıyor. Artık yeter! Pazartesi başkan olmamız halinde tüm bu yapıya karşı mücadele başlatacağız. Hacıosmanoğlu'nu aradım, pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum.

