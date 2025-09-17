Beşiktaş'tan Olay Gönderme: Fenerbahçe Maçı Biter Bitmez Paylaştılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 1. Hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Fenerbahçe Alanyaspor ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kalırken Beşiktaş’tan VAR hakemine göndermeli bir paylaşım geldi.

Beşiktaş, müsabakanın VAR hakemi Onur Özütoprak'a göndermeli bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “Ne var ne yok Onur Özütoprak” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi