Beşiktaş'tan Olay Gönderme: Fenerbahçe Maçı Biter Bitmez Paylaştılar

Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile berabere kalırken, Beşiktaş'tan karşılalmanın VAR hakemine göndermeli bir paylaşım geldi.

Son Güncelleme:
Süper Lig’in 1. Hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Fenerbahçe Alanyaspor ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kalırken Beşiktaş’tan VAR hakemine göndermeli bir paylaşım geldi.

Beşiktaş, müsabakanın VAR hakemi Onur Özütoprak'a göndermeli bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “Ne var ne yok Onur Özütoprak” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Beşiktaş
