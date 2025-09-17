Beşiktaş'tan Olay Gönderme: Fenerbahçe Maçı Biter Bitmez Paylaştılar
Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile berabere kalırken, Beşiktaş'tan karşılalmanın VAR hakemine göndermeli bir paylaşım geldi.
Süper Lig’in 1. Hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Fenerbahçe Alanyaspor ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kalırken Beşiktaş’tan VAR hakemine göndermeli bir paylaşım geldi.
Beşiktaş, müsabakanın VAR hakemi Onur Özütoprak'a göndermeli bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, “Ne var ne yok Onur Özütoprak” ifadelerine yer verildi.
