Mert Hakan Anlattı... Kerem'e İlk Sözü Ne Oldu?

Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu ile ilişkisi hakkında konuştu. Mert Hakan, Galatasaray'da forma giydiği sırada Kerem ile sert tartışma yaşamıştı.

Alanyaspor karşılaşması öncesi konuşan sarı lacivertlilerin kaptanı, Benfica'dan takımına transfer olan Kerem hakkında şu ifadeleri kullandı: "İyi birliktelik gösterdik. Birlikteliğimizi başka yerlere çekmek isteyen insanlar oldu. Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi karşıladığımızda da söyledim. 'Sen ben yok Fenerbahçe' var dedik. Bu sene de hepimiz öyle düşünüyoruz."

