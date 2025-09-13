Gönderdiklerine Bin Pişmanlar! Kerem'siz Benfica'ya Soğuk Duş: 90+2'de Yıkıldılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica, sahasında Santa Clara'yı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Yaşanan puan kaybı ise taraftarları şaşkına çevirdi.

RAKİP 10 KİŞİ KALDI

Estadio da Luz'da oynanan mücadelede Benfica, 59. dakikada Pavlidis'in golüyle öne geçti. Ancak Santa Clara, 38. dakikada Paulo Victor'un kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

SON DAKİKA ATILAN GOLLE YIKILDILAR

Tüm ikinci yarıyı eksik oynayan Santa Clara, pes etmedi ve 90+2. dakikada Vinicius Lopes'in golüyle beraberliği yakaladı.

BENFICA İLK KEZ TAKILDI' GÖZLER KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ARADI

Bu sonuçla Benfica, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Santa Clara ise 5. maçında 5. puanını hanesine yazdırdı. Gelecek hafta Benfica, AVS deplasmanına, Santa Clara ise Alverca karşısına çıkacak.

Taraftarlar ise kritik maçta Kerem Aktürkoğlu'nun aradı. Genelde son dakika oyuna giren ve geri dönüş bileti sahlayan milli yıldızın olmaması herkesi derinden sarstı.

Kaynak: Haber Merkezi