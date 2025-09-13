Gönderdiklerine Bin Pişmanlar! Kerem'siz Benfica'ya Soğuk Duş: 90+2'de Yıkıldılar
Benfica'da işler yolunda gitmiyor. Son olarak Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica, sahasında 10 kişi kalan Santa Clara ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Benfica'nın golünü 59. dakikada Pavlidis atarken, Santa Clara'nın golü 90+2. dakikada Vinicius Lopes'ten geldi. Kritik maçta ise taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'nu aradı.
Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica, sahasında Santa Clara'yı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Yaşanan puan kaybı ise taraftarları şaşkına çevirdi.
RAKİP 10 KİŞİ KALDI
Estadio da Luz'da oynanan mücadelede Benfica, 59. dakikada Pavlidis'in golüyle öne geçti. Ancak Santa Clara, 38. dakikada Paulo Victor'un kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
SON DAKİKA ATILAN GOLLE YIKILDILAR
Tüm ikinci yarıyı eksik oynayan Santa Clara, pes etmedi ve 90+2. dakikada Vinicius Lopes'in golüyle beraberliği yakaladı.
BENFICA İLK KEZ TAKILDI' GÖZLER KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ARADI
Bu sonuçla Benfica, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Santa Clara ise 5. maçında 5. puanını hanesine yazdırdı. Gelecek hafta Benfica, AVS deplasmanına, Santa Clara ise Alverca karşısına çıkacak.
Taraftarlar ise kritik maçta Kerem Aktürkoğlu'nun aradı. Genelde son dakika oyuna giren ve geri dönüş bileti sahlayan milli yıldızın olmaması herkesi derinden sarstı.
Kaynak: Haber Merkezi