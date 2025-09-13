Taraftarlar İstedi TFF Yerine Getirdi: Tarihi Finalle Çakışan Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı İçin Flaş Karar
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile kozlarını paylaşacağı finalin saatinin Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla kesişmesi sonrası TFF harekete geçti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak.
Tarihi final, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla çakışıyor. 20.00'de başlayacak dev karşılaşma için TFF'nin harekete geçtiği belirtildi.
TFF TEPKİLER SONRASI HAREKETE GEÇTİ! DERBİ İÇİN FLAŞ KARAR
TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatinin 19.00'a çekilmesi için yayıncı kuruluşa talep yazısı gönderdi.
Maç saatinin 19.00'a alınması yönünde nihai karar yayıncı kuruluşun değerlendirmesi sonrası verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: