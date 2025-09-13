Alperen Şengün'den Ercan Osmani'ye Söz! 'Ona En İyi Rolex’i Alacağım'

EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen 12 Dev Adam, tarihi bir galibiyet elde etti. Maç sonrası, karşılaşmaya damga vuran Ercan Osmani hakkında konuşan takım arkadaşı Alperen Şengün, "Ercan’a söz verdim, ona en iyi Rolex’i alacağım" dedi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) yarı finalinde, turnuvanın güçlü takımlarından Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek tarihinde ikinci kez adını finale yazdıran ve Almanya'nın rakibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, tüm Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı.

Başantrenör Ergin Ataman'ın önderliğinde çok başarılı bir performans gösteren 12 Dev Adam zafere ulaşırken, milli basketbolcu Ercan Osmani, 28 sayı ve 6 ribaund ile maça imzasını attı. vurdu. Maçın bir diğer yıldızı Alperen Şengün, Ercan Osmani ile ilgili açıklamasıyla ise yüzleri güldürdü.

Tarihi galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Alperen Şengün, "Ercan'a söz verdim, ona Rolex alacağım dedim. Sözümü tutacağım, en iyi Rolex'i alacağım ona" diye konuştu.

'ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN'

Başantrenör Ergin Ataman da farklı galibiyetin ardından şampiyon olacaklarını da vurgulayarak "Sesim kısıldı sesim! Bu şanlı, bu tarihi galibiyet bütün ülkemize armağan olsun. Biz buraya madalya hedefiyle gelmiştik ama durum değişti. Şu anda çok duyguluyum. 1 maç daha var. Biz Altın Madalya ile döneceğiz. Biz şampiyon olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

