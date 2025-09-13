Türk Milli Takımları Fırtına Gibi! Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında Japonya ile karşılaştı. Filenin Efeleri, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti.
Önce Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanması, ardından 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'te finale kadar yükselmesi sonrası, A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan da Türkiye'yi gururlandıran bir başarı geldi. Filenin Efeleri, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya ile karşılaştı.
Filenin Efeleri, ilk seti 25-19 kazanırken ikinci sette rakibini 25-23 yenip durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setinde de milliler, Japonya'yı 25-19 mağlup ederek karşılaşmayı hiç set vermeden 3-0 kazandı ve turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI
15 Eylül Pazartesi
05.30: Türkiye-Libya
17 Eylül Çarşamba
09.00: Kanada-Türkiye
TÜRKİYE'NİN KADROSU
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
