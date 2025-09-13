Türk Milli Takımları Fırtına Gibi! Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Önce Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanması, ardından 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'te finale kadar yükselmesi sonrası, A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan da Türkiye'yi gururlandıran bir başarı geldi. Filenin Efeleri, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya ile karşılaştı.

Filenin Efeleri, ilk seti 25-19 kazanırken ikinci sette rakibini 25-23 yenip durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setinde de milliler, Japonya'yı 25-19 mağlup ederek karşılaşmayı hiç set vermeden 3-0 kazandı ve turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

15 Eylül Pazartesi

05.30: Türkiye-Libya

17 Eylül Çarşamba

09.00: Kanada-Türkiye

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Kaynak: Haber Merkezi