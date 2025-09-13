12 Dev Adam'ın Yunanistan Zaferi Avrupa Basınında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükseldi. Millilerin 24 yıl sonra Avrupa şampiyonasında finale çıkması büyük coşku yarattı. 12 Dev Adamın performansı Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

İşte ay-yıldızlı takımımızın Avrupa basınına yansıyan performansı:



BILD: Türk milli takımı, süperstar Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan'ı 94-68'lik skorla mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar önde gitti.

Sport 24: Yunanistan turnuvadaki en kötü performansını sergiledi, bronz madalya için yarışacak.

Marca: Mükemmel Türkiye, Antetokounmpo'yu minimuma indirdi ve ilk Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Neredeyse mükemmel bir basketbol performansı, Türkiye'yi 2001'den bu yana ilk, tarihindeki ikinci Eurobasket finaline taşıdı.

L'Équipe: Türkiye, Giannis Antetokounmpo'nun Yunanistan'ını ezip geçerek EuroBasket finaline yükseldi.

SDNA: Deneyimsiz ve hazırlıksız Yunanistan Milli Takımı mücadele bile etmedi. Sloukas tek başına mücadele ederken, Türkiye planlı, disiplinli ve yetenekli oyuncularıyla Spanoulis'in takımını dağıttı. Ergin Ataman'ın takımı hem taktiksel hem de zihinsel olarak daha iyiydi ve “Arena Riga”da Yunanistan'a sert bir ders verdi.

The Athletic: Yunanistan'ı 94-68'lik ezici bir skorla mağlup eden Türkiye, EuroBasket finaline yükseldi.

AS: Alperen Şengün ve Ercan Osmani'nin Türkiye'si Antetokounmpo'yu ezdi. Ergin Ataman, Euroleague'deki son başarılarına yakışır bir Türkiye Milli Takımı kurdu ve Almanya ile altın madalya için mücadele edecek. Yunanistan dağıldı.

Kicker: Yunanistan'ın hiç şansı yoktu; Türkiye'nin muhteşem performansı. Yunanistan'ı 94:68'lik ikna edici bir skorla mağlup eden Türkiye, Basketbol Avrupa Şampiyonası finaline yükseldi.

NBA: Türkiye EuroBasket finaline yükselirken Alperen Şengün parlamaya devam ediyor.

Kaynak: T24