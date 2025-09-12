Tarihi Maçta Tarihi Fark! 12 Dev Adam Yunanistan'ı Devirerek Finale Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek namağlup finale yükseldi. 12 Dev Adam'ın finaldeki rakibi Finlandiya'yı mağlup eden Almanya oldu.

Türkiye 24 yıllık aranın ardından bir kez daha finale çıkma başarısı göstermiş oldu.

Karşılaşmanın başından sonuna üstünlüğü elden bırakmayan A Milliler, maçın son çeyreğinde farkı iyice artırdı.

Karşılaşmanın kadroları ve istatistikleri ise şöyle:

Yunanistan: Kostas Papanikolaou 2, Kostas Sloukas 15, Dimitrios Katsivelis, Giannoulis Larentzakis 3, Giannis Antetokounmpo 12, Alexandros Samodurov 3, Thanasis Antetokounmpo 4, Vasilis Toliopoulos, Tyler Dorsey 9, Kostas Antetokounmpo 6, Penagiotis Kalaitzakis 11, Kostas Mitoglou 3

Türkiye: Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Shane Larkin 14, Furkan Korkmaz 7, Alperen Şengün 15, Ömer Yurtseven, Onuralp Bitim 6, Ercan Osmani 28, Şehmus Hazer 7, Adem Bona

1. Periyot: 16-26 (Türkiye)

Devre: 31-49 (Türkiye)

3. Periyot: 51-72 (Türkiye)

Kaynak: Haber Merkezi