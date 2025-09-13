Beşiktaş'ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: Yıldız Oyuncu Takımdan Resmen Gönderildi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başladı. Transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda bu sefer peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları şaşkına çevirdi. Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem. Sergen Yalçın neşteri vurdu. Yıldız oyuncu takımdan resmen gönderildi. İşte ayrılık haberinin detayları...

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: Yıldız Oyuncu Takımdan Resmen Gönderildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig dev Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK Atina'ya geçici transferini resmen açıkladı.

SERGEN YALÇIN BİLETİNİ KESTİ! İŞTE YENİ TAKIMI...

Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK Atina'ya kiralık transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joao Mario'nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: Yıldız Oyuncu Takımdan Resmen Gönderildi - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Sergen Yalçın
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a Tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a Tebrik
Sekiz Yıldır Bekleniyordu! Spotify O Özelliği Getiriyor Sekiz Yıldır Bekleniyordu! Spotify O Özelliği Getiriyor
Transfer Dönemi Kapandı Transfer Dönemi Kapandı
Türkiye’nin O Sahilinde Yere Çöp Atmak Artık Yürek İster! Zabıta Harekete Geçti, Anında Para Cezası Kesilecek Türkiye’nin O Sahilinde Yere Çöp Atana Dev Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Vergi Oranları Değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Net Yanıt Vergi Oranları Değişiyor mu? Cevdet Yılmaz'dan Net Yanıt
Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı
Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü, İntihar Etti! Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü!
Protestoların Ardından Nepal’de Tarihi Dönüm Noktası: İlk Kadın Başbakan Göreve Başladı Nepal’de Protestoların Ardından Tarihi Gün