Beşiktaş'ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: Yıldız Oyuncu Takımdan Resmen Gönderildi

Süper Lig dev Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK Atina'ya geçici transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK Atina'ya kiralık transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joao Mario'nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

