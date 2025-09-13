Beşiktaş'ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: Yıldız Oyuncu Takımdan Resmen Gönderildi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başladı. Transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda bu sefer peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları şaşkına çevirdi. Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem. Sergen Yalçın neşteri vurdu. Yıldız oyuncu takımdan resmen gönderildi. İşte ayrılık haberinin detayları...
Süper Lig dev Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK Atina'ya geçici transferini resmen açıkladı.
SERGEN YALÇIN BİLETİNİ KESTİ! İŞTE YENİ TAKIMI...
Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK Atina'ya kiralık transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joao Mario'nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.
