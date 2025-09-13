Tarihi Başarımız Süper Lig'i Allak Bullak Etti! 12 Dev Adam'dan Derbiye Veto: Binlerce Tweet Yağdı
12 Dev Adam dün akşam tarih yazarak Yunanistan'ı yenerek adını finale yazdırdı. Yarın akşam zorlu rakip Almanya karşısında finale çıkacak olan A Milli Basketbol Takımımız bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Dev maçın başlama saatinde Fenerbahçe ve Trabzonspor derbisinin olması ise sosyal medyayı ayaklandırdı. TFF’ye saat değişikliği için binlerce yorum yağdı.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Yunanistan'a büyük üstünlük kurarak, salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
DERBİYLE SAATİ ÇAKIŞIYOR
Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya'ya karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Fakat tarihi maçın başlayacağı saatte Süper Lig’de Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı oynanacak.
12 DEV ADAM SÜPER LİG'İ KARIŞTIRDI! BİNLERCE TWEET YAĞDI
Saat 20.00’de başlayacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı nedeniyle saat değişikliği talepleri yağmaya başladı. Sosyal medyadan sporseverler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saat 20.00'den 18.00 veya 19.00'a çekilmesi yönünde isteklerini dile getirdi. TFF’den. Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi