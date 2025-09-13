Transfer Dönemi Kapandı

Türkiye’de yaz transfer dönemi sona erdi. Ara transfer dönemi 5 Ocak 2026’da başlayacak ve takımlar eksiklerini gidermek için yeniden harekete geçecek.

Transfer Dönemi Kapandı
2025-2026 futbol sezonu için Türkiye’de birinci transfer ve tescil dönemi resmen sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar doğrultusunda, 30 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi bu gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

Kulüpler, sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek için yaklaşık üç ay süren dönemde oyuncu transferi ve tescil işlemlerini tamamladı. TFF’nin belirlediği takvime göre, ikinci transfer ve tescil dönemi yani 'ara transfer' 5 Ocak 2026’da başlayacak ve 10 Şubat 2026’da sona erecek. Bu dönemde kulüpler, eksiklerini tamamlamak veya yeni oyuncularla kadrolarını güçlendirmek için tekrar harekete geçebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

transfer
