Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha

Transfer döneminin bitimine saatler kala Fenerbahçe’de çalışmalar hızlandırıldı. Orta sahaya ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertlilerde flaş bir isim gündeme geldi. Ali Koç Beşiktaş’ın elinden kaptı. Belçikalı orta saha Fenerbahçe’ye hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…

Kaynak: Sabah

Fenerbahçe Beşiktaş transfer
Son Güncelleme:
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha - Resim: 1

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer penceresinin bitimine saatler kala flaş bir hamle geldi. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, 1 transfer daha yaparak transfer dönemini kapatmayı planlıyor.

1 6
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha - Resim: 2

Transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Ederson, Archie Brown, Marco Asensio, Milan Skriniar, Edson Alvarez, Jhon Duran, Nelson Semedo gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, orta sahaya bir ekleme yaparak 8 numarada Fred'e alternatif oluşturmak istiyor.

2 6
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha - Resim: 3

FENERBAHÇE’YE BELÇİKALI ORTA SAHA

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin, Glasgow Rangers forması giyen 24 yaşındaki Belçikalı orta saha Nicolas Raskin olduğu iddia eldi. Bissouma'nın sakatlık sorunu sebebiyle transferinden vazgeçen sartı-lacivertliler transferde yönünü Raskin'e çevirdi.

3 6
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha - Resim: 4

Belçikalı orta sahanın İskoç ekibinin teknik direktörü ile yaşadığı sorun sebebiyle kadro dışı kaldı ve takımıyla yolların ayırması ihtimalinin güçlendiği belirtildi.

4 6
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha - Resim: 5

24 yaşındaki Raskin, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan isimlerin başında geliyordu. Fenerbahçe'nin transferde son saatlere girilirken bir anca bitirmek istediği belirtildi.

5 6
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha - Resim: 6

Aktif olarak Belçika Milli Takımı'nın da rotasyonunda yer alan Nicolas Raskin, milli formayı 5 kez giyerken Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 de gol kaydetti.

6 6