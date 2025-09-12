Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroBasket'te finale yükselen 12 Dev Adamı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti. Erdoğan, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a Tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68’lik skorla mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı’nı tebrik etti.

NSosyal’den bir paylaşım yapan Erdoğan, “FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkiye Recep Tayyip Erdoğan A Milli Erkek Basketbol Takımı
