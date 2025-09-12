Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a Tebrik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68’lik skorla mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı’nı tebrik etti.

NSosyal’den bir paylaşım yapan Erdoğan, “FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi