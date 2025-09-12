Dünya Boks Şampiyonası'nda İlk Madalya Geldi

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda Şeyma Düztaş, bronz madalya kazandı.

Dünya Boks Şampiyonası'nda İlk Madalya Geldi
Dünya Boks Şampiyonası devam ederken +80 kiloda Şeyma Düztaş yarı final maçında Hindistanlı Nupur Nupur’a mağlup olarak bronz madalya kazandı. Böylece Düztaş, Türkiye'yi ilk madalyayı getiren isim oldu.

İngiltere’nin ev sahipliğinde Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finalde +80 kiloda ringe çıkan Şeyma Düztaş, Hindistanlı Nupur Nupur ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan Düztaş, şampiyonayı bronz madalya ile tamamlayarak dünya üçüncüsü oldu. Fenerbahçeli boksör, büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında ilk madalyasını da elde etmiş oldu.

Öte yandan erkekler 50 kiloda Samet Gümüş ise Kübalı boksör Alejandro Claro Fiz’e mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: Haber Merkezi

