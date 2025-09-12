Nuri Şahin Süper Lig'e Geliyor

Borussia Dortmund’daki teknik direktörlük görevi sonlanan Nuri Şahin'in Süper Lig'e geleceği öne sürüldü. İddiaya göre Şahin, Başakşehir'le anlaştı.

Antalyaspor ve Borussia Dortmund’da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin, yeni rotasını belirledi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na göre Başakşehir, Nuri Şahin'le anlaşmaya vardı.

Son olarak Borussia Dortmund’u çalıştıran genç teknik adam, Jürgen Klopp sonrası dönemde farklı hocalarla umut arayan Alman ekibinde 2024 yılında göreve gelmişti. İlk döneminde Bundesliga’da başarılı sonuçlar alan ve Şampiyonlar Ligi’nde takımını üst turlara taşıyan Şahin, taraftarın desteğini kazandı. Ancak daha sonra alınan mağlubiyetler, Şahin'in 2025 yazında alman deviyle yollarını ayırmasına neden olmuştu.

