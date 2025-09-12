Real Madrid'de Yıldız İsimden Kötü Haber

Real Madrid'de Rüdiger'in sakatlandığı bildirildi. Yıldız savunamcnın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Real Madrid'de Yıldız İsimden Kötü Haber
LaLiga ekibi Real Madrid’de Antonio Rüdiger’in sakatlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman defans oyuncusunun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini belirtti.

İspanya basınına göre 32 yaşındaki futbolcu, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid
