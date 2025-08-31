La Liga'da Kıran Kırana Mücadele! Vedat Muriqi'nin golüne Arda Güler'den Olay Yanıt: İşte Kazanan...
Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı esiyor. Xabi Alonso'nun gelmesiyle birlikte daha çok forma şansı bulan milli yıldız şovuna devam ediyor. La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Kritik mücadelede Süper Lig deneyimleri olan Arda Güler ve Vedat Muriqi sahneye çıkarak takımlarını taşıdı. Vedat Muriqi'nin golüne Arda Güler'de cevap gecikmedi.
La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in ilk golü milli oyuncumuz Arda Güler'den geldi. Mallorca'nın golünü ise Vedat Muriqi kaydetti.
İLK SAHNEYE ÇIKAN VEDAT OLDU
La Liga'nın 3. hafta maçında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı eflatun-beyazlıları 2-1 kazanmayı bildi. Karşılaşmada ilk gol 18. dakikada Mallorca'dan geldi. Konuk ekip, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile öne geçti.
ARDA GÜLER'DEN CEVAP GECİKMEDİ
Real Madrid'den bu gole cevap gecikmedi. Eflatun--eyazlılar 37. dakikada Arda Güler ile eşitliği yakaladı. Bu golün ardından 1 dakika sonra ise Vinicius Junior takımını öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.
XABI ALANSO'YLA 3 DE 3 YAPTILAR
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Mallorca ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk olacak. Mallorca ise deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.
