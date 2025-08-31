La Liga'da Kıran Kırana Mücadele! Vedat Muriqi'nin golüne Arda Güler'den Olay Yanıt: İşte Kazanan...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in ilk golü milli oyuncumuz Arda Güler'den geldi. Mallorca'nın golünü ise Vedat Muriqi kaydetti.

İLK SAHNEYE ÇIKAN VEDAT OLDU

La Liga'nın 3. hafta maçında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı eflatun-beyazlıları 2-1 kazanmayı bildi. Karşılaşmada ilk gol 18. dakikada Mallorca'dan geldi. Konuk ekip, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile öne geçti.

ARDA GÜLER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Real Madrid'den bu gole cevap gecikmedi. Eflatun--eyazlılar 37. dakikada Arda Güler ile eşitliği yakaladı. Bu golün ardından 1 dakika sonra ise Vinicius Junior takımını öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

XABI ALANSO'YLA 3 DE 3 YAPTILAR

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Mallorca ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk olacak. Mallorca ise deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi