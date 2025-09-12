EuroBasket'te İlk Finalist Almanya

EuroBasket'te ilk finalist belli oldu. Yarı finalde Finlandiya'yı yenen Almanya finale yükselen ilk takım oldu.

2025 EuroBasket’te yarı final karşılaşmasında Finlandiya’yı 98-86 ile geçen Almanya afını finale yazdıran ilk ekip oldu

Karşılaşmanın periyotlarında durum ise şöyle oldu:

1. Periyot: 30-26 (Almanya lehine)

Devre: 61-47 (Almanya lehine)

3. Periyot: 81-73 (Almanya lehine)

Almanya finalde, Türkiye-Yunanistan karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi

