EuroBasket'te İlk Finalist Almanya
EuroBasket'te ilk finalist belli oldu. Yarı finalde Finlandiya'yı yenen Almanya finale yükselen ilk takım oldu.
2025 EuroBasket’te yarı final karşılaşmasında Finlandiya’yı 98-86 ile geçen Almanya afını finale yazdıran ilk ekip oldu
Karşılaşmanın periyotlarında durum ise şöyle oldu:
1. Periyot: 30-26 (Almanya lehine)
Devre: 61-47 (Almanya lehine)
3. Periyot: 81-73 (Almanya lehine)
Almanya finalde, Türkiye-Yunanistan karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
